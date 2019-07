Incidente A14, Naldi: "Cabina camion a brandelli... Questo un anno difficile"

Un incidente, le fiamme, il fumo e una vittima nella stessa area in cui il 6 agosto scorso ci fu l'esplosione di Borgo Panigale. A parlare in questi primi momenti di ricostruzione è il presidente del Quartiere Borgo Panigale Vincenzo Naldi, che si è recato sul luogo per capire da vicino cosa è accaduto: «Mi sono precipitato sul luogo dello scontro immediatamente, dove sono al lavoro i soccorritori. E' stato un uomo dei Carabinieri ad aggiornarmi sull'accaduto, ma sono ancora momenti concitati ed è bene lasciar lavorare chi di dovere. Gli interventi sono stati fulminei. Purtroppo ho avuto modo di vedere in che condizioni sia ridotta la cabina del camion e non mi fa ben sperarre per il conducente».

Quale la situazione della viabilità urbana? «Via Marco Emilio Lepido è stata già riaperta al traffico». L'incidente, che pare conti al momento una sola vittima (confermato, ndr), è avvenuto fatalmente a quasi un anno dall'esplosione del 6 agosto 2018 e la ferita è ancora aperta.

«E' dura ritrovarsi in una situazione come questa dal punto di vista emotivo - il commento sentito di Naldi - un anno difficile sia per l'esplosione, che poi per l'alluvione...adesso sono rientrato in sede e da qui lavoreremo come abbiamo sempre fatto, cercando di raccogliere le informazioni sulle persone coinvolte».

Indimenticabili le immagini della tragedia di un anno fa. Uno scenario catastrofico delle 14 di un pomeriggio di agosto, sul Raccordo dell'A14, zona Borgo Panigale, che ha gettato nel panico gli automobilisti in coda e non solo e contato un bollettino pesante tra feriti e danneggiamenti.