Weekend nero nel quartiere del divertimento: droga, furti nelle auto, investimenti e una denuncia per violenza sessuale

E' diventato nel tempo, informalmente, la 'zona delle discoteche', ovvero il rettangolo di strade compreso tra via Calzoni e via Alfieri Maserati. Nelle ultime 48 ore la zona però ha conosciuto una insolita concentrazione di fatti di cronaca, che vanno dallo spaccio nei locali al danneggiamento delle auto in sosta, fino a un episodio poi sfociato in una denuncia per violenza sessuale.

Il primo episodio registrato, il più grave, è stato quello di una studentessa universitaria 25enne, che ha denunciato di essere stata violentata da uno sconosciuto che la avrebbe approcciata all'uscita di uno dei club della zona, nella note tra venerdì e sabato (la violenza però sarebbe stata consumata lontano dal rione, ndr).

Nella stessa serata, in un altro locale della zona, sono stati gli stessi dipendenti a chiamare il 113, per sengalare quella che è risultata poi essere una attività di spaccio all'interno della discoteca. Passano 24 ore e la sera successiva diversi avventori hanno ritrovato i vetri delle proprie auto, in frantumi per rubare al loro interno -fenomeno questo che sembra essere consueto nella zona- e, infine, si è registrato un episodio di investimento di un pedone da parte di un auto in transito su via Maserati, vicino a un altra discoteca.