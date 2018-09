'Salvini, Bologna ti ama': la guerra degli striscioni in via Zamboni

Un contro-striscione, srotolato proprio davanti il 36 di via Zamboni, teatro nell'inverno 2017 della vicenda dei 'tornelli' . Azione dimostrativa di militanti e parlamentari bolognesi della Lega per rispondere all’affissione, l'altro giorno, da parte dei collettivi universitari, di striscioni e manifesti contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Il messaggio che abbiamo voluto portare, con questa pacifica ma decisa manifestazione” – spiega Nicolò Malossi coordinatore provinciale dei giovani della Lega di Bologna – “è che i bolognesi perbene sostengono l’ottimo lavoro svolto dal Ministro Salvini; siamo certi che quattro ragazzotti figli di papà dei centri sociali non rappresentino affatto la maggioranza dei bolognesi”. Presente anche l'On.Carlo Piastra, commissario provinciale della Lega bolognese e il deputato ex sindacalista del Sap Gianni Tonelli,: “Siamo certi che la realtà dei centri sociali vada via via scemando, chi pensa di portare avanti le idee con violenza e minacce si troverà travolto dal valore delle nostre proposte sempre più condivise da i giovani”.