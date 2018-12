FOTONOTIZIA. Salvini twitta: 'Oggi tortellini al ragù di salsiccia'. Bolognesi indignati

"Oggi a pranzo mi tratto bene: tortellini freschi emiliani e ragù con la salsiccia, con un boccale di birra. Sperando che qualche giornalista o qualche professorone di sinistra non si offendano". E' il twit del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che più che offendere giornalisti e professoroni ha provocato la reazione dei puristi della cucina bolognese.

Numerosi i messaggi, tra il serio e il faceto, in risposta al leader leghista: "Vedendo i tortellini al ragù di salsiccia, non si offendono giornalisti o professori, ma i BOLOGNESI TUTTI", "Senti se parli di tortellini ... si parla di brodo possibilmente cappone. Tolleriamo a stento la panna. Il pastrocchio che hai davanti mischiato con la birra più... è un paciugo che forse gradiscono in Austria! ...forse" , oppure "Mi offendo come Bolognese. Vade retro Satana".

