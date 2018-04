Violenza sessuale in centro, il fermato è un volto noto: scatenò serrata caccia all'uomo

E' un volto noto alle forze dell'ordine l'uomo finito alla Dozza ieri sera e ritenuto responsabile dell'aggressione a sfondo sessuale avvenuta nella prima mattina della scorsa domenica, in una piccola traversa di via Castiglione, nel pieno centro di Bologna. Vittima una studentessa universitaria fuorisede, di 20 anni.

Si tratta di un 31 enne rumeno, T.C.R., che già nel 2014 era finito in manette, accusato di reati simili. Nella sua rete finirono altre donne, assalite con lo stesso modus operandi, identico anche al 'trattamento' riservato domenica alla giovane universitaria: l'inseguimento della vittima incrociata per strada, poi nell'attimo in cui la donna sta per rincasare la spinta nell'androne del palazzo, quindi il palpeggiamento.

La violenza sessuale di domenica in centro

"Coraggiosa e pronta nella reazione", così gli investigatori definiscono la studentessa aggredita domenica. Da quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima stava rincasando, intorno alle 5.30 del mattino. Ad un certo punto ha avuto si è accorta di essere seguita da un uomo, che ad un certo aveva iniziato anche a masturbarsi. Da piazza Maggiore fino ai pressi di via Castiglione, la ragazza ha proceduto a passo spedito, finchè ha finalmente raggiunto il portone di casa. E' stato allora che l'inseguitore le si è avventato addosso, spingendola nell'androne e palpeggiandola. Lei aveva in mano il telefono, impugnato probabilmente già lungo il tragitto, per essere pronta a chiedere aiuto. Con il cellulare è riuscita prontamente a colpire al volto l'aggressore, ferendolo. Così è riuscita a divincolarsi. Lui è fuggito.

Le indagini e la difesa dell'uomo

Dopo la violenza, la 20enne è stata prima al pronto soccorso (almeno fisicamente non ha subito ferite gravi) poi in Questura, per denunciare l'accaduto. La Squadra mobile della Polizia ha subito attivato le indagini, analizzando le telecamere di sorveglianza installate lungo il tragitto effettuato dalla vittima. Le immagini hanno ripreso l'aggressore.

Non solo, nella colluttazione con la giovane, il molestatore era rimasto ferito e alcuni schizzi del suo sangue sono finiti sugli abiti della donna. Altro indizio, che è stato analizzato dagli inquirenti.

Le "immagini acquisite e i riscontri oggettivi" hanno quindi condotto i poliziotti al 31enne, posto ieri sera in stato di fermo e condotto alla Dozza, dove si trova recluso.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, l'uomo durante l'interrogatorio sulle prime si sarebbe difeso - come già in passato - dicendo che quando beve troppo non mantiene il controllo.

'Molestatore seriale', la caccia all'uomo

La ventenne sarebbe solo l'ultima vittima caduta nella rete del 31enne, che dopo l'arresto, avvenuto in Danimarca nel 2014, aveva patteggiato la pena e da circa un anno era ritornato a Bologna, dove vive la madre.

Prima di arrivare a lui le forze dell'odine avevano avviato una serrata caccia all'uomo. Diffondendo anche il suo identikit, dopo aver raccolto più denunce di donne aggredite nel centro di Bologna, in modo analogo. (QUI LA TESTIMONIANZA DI UNA DELLE VITTIME ).

Pensare a piede libero quello che venne bollato dagli inquirenti come "molestatore seriale" , tenne con il fiato sospeso il capoluogo emiliano. Si arrivò persino alle proposte di tappezzare la città con l'identikit del balordo e ad una App comunale anti-aggressioni per far sentire al sicuro le cittadine. In tante infatti le donne che si erano improvvisamente sentite minacciate. Tante le telefonate che giunsero al 113 in quei giorni, ma quasi tutte giudicate inattendibili. Poi pian piano ai primi episodi denunciati, ne seguirono altri. Preziose testimonianze e indizi. E infine si arrivò a lui, che - dopo aver ammesso le proprie responsabilità - chiese anche "perdono alle ragazze e alla città di Bologna". Lacrime di coccodrillo si direbbe, col senno di poi.