Chiuso dopo sgombero, riapre circolo Arci nel quartiere 'difficile'

Riapre oggi, dopo mesi di chiusura, il circolo Arci Guernelli di via Gandusio. Non un circolo qualsiasi, la sua serranda si rialza alla fine di una controversa querelle seguita allo sgombero forzoso dei 140 appartamenti Acer, che nel luglio scorso furono liberati per far spazio alla ristrutturazione di tutto il complesso.

Il circolo stesso fu sgomberato e la annessa palestra sigillata, con le serrature cambiate: un'azione condotta sembra da ignoti mentre i tecnici Acer, Polizia Municipale, Vigli del fuoco e Polizia provvedevano a liberare gli appartamenti rimasti occupati da diversi inquilini, considerati senza titolo o in qualche caso occupanti abusivi.

Dopo alcune settimane di trattative, si giunse a un accordo, con i tempi di riapertura scritti nero su bianco. Nella giornata di oggi, la riapertura definitiva: "Siamo ancora in rodaggio, ma se fate un salto per una colazione o un aperitivo noi ci siamo" si legge sulla pagina Facebook del circolo.