Arresti Bio-on, oggi l'interrogatorio in Tribunale per Marco Astorri

Oggi si aprono le porte del Tribunale di Bologna per Marco Astorri, fondatore e presidente dell’azienda di bioplastiche di Castel San Pietro Terme Bio-on, finita in una bufera giudiziaria dopo le indagini della Guardia di Finanza. L'imprenditore dovrà sostenere infatti l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Alberto Ziroldi. Le accuse per lui sono manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali.

Vicenda giudiziaria a parte, la preoccupazione va anche ai lavoratori che rischiano il loro posto di lavoro. Un'altra data importante è infatti quella del tavolo di salvaguardia in Città Metropolitana, che si riunirà il prossimo 6 novembre: mancano solo le ultime conferme, ma la data in agenda è già stata segnata e, salvo defezioni che porteranno ad un rinvio, quel giorno Istituzioni locali, sindacati e rappresentanti della proprietà inizieranno a discutere di come salvare il salvabile dell'azienda di Castel San Pietro.

Difficile che al tavolo si parli anche degli effetti sugli investitori rimasti con un pugno di mosche dopo il crollo delle azioni in Borsa. Al tavolo del 6 novembre ci saranno presenti, oltre a Fausto Tinti, che è anche sindaco di Castel San Pietro, i primi cittadini di Minerbio e Bentivoglio, dove hanno sede altre strutture Bio-On, Roberta Minori ed Erika Ferranti.