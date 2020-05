Covid, riapertura negozi su appuntamento: ok del consiglio comunale

Nel corso della seduta di oggi 10 maggio, il Consiglio ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, presentato dal consigliere Gian Marco De Biase (gruppo misto-Al centro Bologna) e poi emendato in aula, per chiedere alla Regione di consentire agli esercizi commerciali, attualmente chiusi e che potrebbero aprire il 18 maggio, di aprire in questo periodo transitorio su appuntamento.

Ultimora: intesa Governo-Regioni ok a riaperture anticipate

Se nel pomeriggio così licenziava il consiglio comunale felsineo, in serata è arrivata anche l’intesa tra governo e Regioni per anticipare alcune ripartenze. Tra giovedì e venerdì, sulla base dei dati del monitoraggio, arriveranno le linee guida per consentire alle Regioni di riaprire dal 18 maggio non solo le attività del commercio al dettaglio, bar e ristoranti, ma anche i negozi di estetisti e parrucchieri. Resterebbero fuori, per ora cinema teatri palestre e piscine.

"Nei prossimi giorni il ministro Speranza e l'Inail vi invieranno i protocolli per la ristorazione, i servizi alle persone (compresi estetisti e parrucchieri) e le attività legate alla balneazione". Così il premier Giuseppe Conte in teleconferenza con le Regioni ha dato il via libera per le aperture a partire dal prossimo lunedì.

Da decreto del Presidente del Presidente del Consiglio, invece, per il 18 maggio era fissata solo la riapertura del commercio al dettaglio, musei, mostre e biblioteche. Il 1 giugno invece era la data del via libera alla riapertura di bar, ristoranti, barbieri, parrucchieri, centri estetici e cura della persona. In dissenso a questo scenario commercianti e ristoratori -e poi lavoratori dello spettacolo, operatori sanitari, artisti, liberi professionisti e cittadini- avevano lanciato una mobilitazione (fissata per sabato 16 maggio in piazza Maggiore "e in contemporanea in tutta Italia"). A organizzarla è Giovanni Favia, ex consigliere regionale M5s e oggi "oste".

Vedremo se alla luce dell'accordo in via di definizione in queste ore gli esercenti interessati si riterranno soddisfatti.

