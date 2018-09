Motor Show a Modena? Merola: 'Da lì il rilancio sulla Motor Valley'

"Il Motor Show trasloca a Modena per essere rilanciato, non per spegnersi". Lo scrive in un twitt il sindaco Virginio Merola, replicando agli attacchi delle opposizioni, 5 stelle in testa, che non vedono di buon occhio lo spostamento della kermesse automobilistica nella città della Ghirlandina, trapelato nei giorni scorsi.

"Da anni ci facciamo ridere dietro su un asset fondamentale per la città come la Fiera - aveva tuonato Bugani- nei mesi scorsi si è parlato di rilancio, poi di accordo con Rimini, poi con Milano, poi da soli... ". Mentre di "epilogo previsto - ha parlato la leghista Francesca Scarano - come se cambiare location potesse ridare successo alla manifestazione".

"Forse non tutti sanno, e Bugani non sa, che la Fiera di Modena è controllata da BolognaFiere - ricorda Merola - che tra Bologna e Modena esiste una cosa chiamata Motor Valley e che da lì partirà il rilancio del Motor Show. In attesa che lui e i 5 stelle riportino la F1 a Imola", attacca. Fu proprio Bugani, a fine agosto, a dichiarare di essere al lavoro "per riportare la Formula 1 a Imola. Vediamo se si può aprire uno spiraglio". (dire)