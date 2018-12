Capodanno: divieti, autobus, navette e sicurezza. Tutte le informazioni

Ci siamo, stasera si brinda al nuovo anno: il 2019 è infatti alle porte e la città è pronta per festeggiare alla grande questo passaggio. Fra locali, teatri, cenoni e l'immancabile rogo del Vecchione in piazza la nottata sarà decisamente la più frizzante dell'anno.

Come di consueto, anche quest'anno è attiva un'ordinanza ad hoc per la serata di San Silvestro: in Piazza Maggiore non sarà consentita la presenza in contemporanea di oltre 10 mila persone. Ci saranno dei coupon.

Bologna questa sera offre moltissimo e per tutti i gusti: fra cenoni, musica dal vivo, brindisi in piazza e locali di ogni tipo scegliere mette davvero in difficoltà.