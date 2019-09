Halloween a Bologna: gli eventi da non perdere

La notte più orrorifica dell'anno è alle porte. Fra vampiri, zombie, dolcetti e scherzetti, feste a tema ed eventi per bambini la festa di Halloween è ormai entrata in pieno nella nostra cultura. E allora le opportunità per trascorrere una bella serata si moltiplicano fra party, concerti e locali addobbati a tema.

Ecco gli eventi da non perdere:

Sarà l’Estragon il luogo della festa di compleanno per i 25 anni di Tre allegri ragazzi morti. Venticinque anni di musica, indipendenza e avventure; più di millecinquecento concerti, dischi, fumetti, maschere, disegni, sogni e un'etichetta (La Tempesta) che ha dato voce a tantissimi nuovi artisti. Dress code: mostri e normali.

Appuntamento all'Unipol Arena di Casalecchio il 31 ottobre 2019 per quella che gli organizzatori definiscono la festa di Halloween più grande d'Italia. Il format è quello di "Random, una festa a caso" per la quale ci si può "vestire a caso". Questa è l'edizione numero tre.

Hypnotic Halloween vs Abramacabra

Evil Corp e Creative Jungle & Trip to Dreamland, hanno organizzato la serata Hypnotic Halloween vs Abramacabra (Special Edition 2019) con 3 stage. Diverse saranno le proposte musicali: PsyTrance/Dark Psy/Hi Tech/Forest e Full_On/Progressive/Minimale. A seguire un after.

Fuori porta: il "Mirabilandia Halloween Horror Festival"

Da sabato 5 ottobre torna a Mirabilandia l'Halloween d’Italia! Zucche, streghe, ragnatele, animazioni con mostri, spettacoli a tema, dolcetti e scherzetti, adatti a bambini e adulti. Tutti i weekend dal 5 ottobre fino al 3 novembre, inclusi giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre, al Parco divertimenti più grande d’Italia si potranno vivere i veri brividi della tradizione celtica. Tutto il Parco sarà tematizzato e non mancheranno spettacoli e intrattenimenti legati alle origini di questo evento.

Programma in aggiornamento