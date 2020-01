"Sardine", laboratori in Appennino per il concertone: nasce la "sardina gigante"

Con l'avvicinarsi del voto del 26 gennaio, le Sardine risalgono l'Appennino e organizzano anche i laboratori artistici e le riflessioni in vista del concertone del 19 agosto in Piazza VIII Agosto.

Domani dalle 10, laboratori a Montagò (Monteacuto) per 'costruire' sardine per i più piccoli, serigrafie e stampe su magliette e indumenti. Con l'aiuto di fabbro e sarte si inizierà la costruzione della "Sardina gigante", composta dagli scampoli di tessuto che porteranno i partecipanti. Più tardi le si sposteranno nel piacentino a Bobbio e in Val Trebbia.

Domenica si cammina (dalle 10.30) sui sentieri della Resistenza dell'Appennino modenese. Lunedì ricorderanno la battaglia partigiana di Lago Santo e da lì pariranno per un percorso di trekking ritrovandosi alle 9.30 al Rifugio Lagdei per poi raggiungere insieme lo specchio d'acqua e rientrare prima che il sole tramonti.

E sempre domenica a Castel Bolognese si ritrovano di fronte al monumento della staffetta partigiana "per dire no alla politica dell'intolleranza, dell'odio e della disinformazione (dalle 10.30): verranno letti articoli della Costituzione. Intanto, e il dato è quello aggiornato a ieri, sono già oltre 300 i posti letto offerti dai bolognesi e dagli emiliano-romagnoli per il grande evento di Bologna del 19 gennaio.

"Non siate passivi. Non isolatevi dentro a una stanza d'albergo. Non lasciate cadere questo invito che parte dalla gratuita' e che valorizza le relazioni umane. Verrete premiati con un sabato alla scoperta di un'Emilia Romagna diversa", rilanciano le Sardine su Fb invitando a moltiplicare ancore le offerte di accoglienza. (dire)