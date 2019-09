'Al Pappagallo' un secolo di storia: "Sempre fedeli alla tradizione"\VIDEO

Celebrità e personaggi leggendari del cinema, della cultura e della musica: da Sophia Loren a Gina Lollobrigida, da Alfred Hitchcock a Sharon Stone, da Gerry Mulligan a Lionel Richie, da Tullio Carminati a Ugo Tognazzi. "Al Pappagallo", il celebre ristorante di piazza della Mercanzia, hanno mangiato tutti.

Il ristorante, dal 1919 in città, inizialmente in via delle Pescherie vecchie, compie quest'anno cento anni e i nuovi proprietari, Michele Pettinicchio ed Elisabetta Valenti, che nel 2017 hanno comprato il locale, per questo centenario prevedono grandi festeggiamenti con menù rievocativi, cene a tema ed eventi gastronomici ad hoc.

Con Giacarlo Roversi e con il nuovo chef Marcello Leoni, poi, l'idea di fondare un'associazione che riunisca i ristoranti 'leggendari' della città. Il nuovo menù è un mix tra gusti classici e moderni, senza mai dimenticare le ricette della tradizione petroniana che lo hanno reso unico.