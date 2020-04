Coronavirus, rimborso abbonamento pendolari. La Regione: "Ci stiamo lavorando"

"Stiamo lavorando per rendere possibile il rimborso o comunque per prolungare la validità degli abbonamenti al trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna per chi non ha potuto usufruire del servizio a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus". Così l'assessore regionale alla Mobilità e ai trasporti Andrea Corsini risponde alle richiesta di Pd e Lega.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il nostro obiettivo è garantire a tutte quelle persone -studenti, lavoratori, cittadini- che avevano già acquistato i titoli di viaggio, il diritto di utilizzare il servizio, senza che questo aggravi ulteriormente da un punto di vista economico le famiglie". Da qui l'impegno diretto della Regione Emilia-Romagna, spiega Corsini, che ha già "chiesto con forza al Governo di istituire un fondo straordinario nazionale sul trasporto pubblico, a sostegno alle aziende di trasporto, e che abbia le risorse necessarie a compensare i mancati introiti dei gestori del servizio e che possa essere utilizzato anche per prorogare la durata degli abbonamenti". Una misura "necessaria- conclude Corsini- sia per garantire la sostenibilità economica del trasporto pubblico in un momento i cui i passeggeri sono diminuiti del 70-80%, sia per garantire il diritto dei cittadini al trasporto pubblico inteso come servizio". (dire)

Sostieni BolognaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di BolognaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: