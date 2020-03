Coronavirus, case di riposo osservate speciali, i sindacati pensionati all'attacco

Durante la diretta Facebook della Regione sull'epidemia di coronavirus, il commissario all'emergenza Sergio Venturi è tornato a sollevare il tema delle case protette e delle residenze per anziani.

Gli incrementi degli ultimi giorni a Bologna e a Modena "derivano essenzialmente da questo tipo di comunità. Lo dico alle direzioni sanitarie, attenzione massima agli anziani deboli e fragili", esorta Venturi e anche i sindacati pensionati risollevano la questione, con un duro e diretto sfogo.

La situazione nelle case di riposo in Emilia-Romagna "sta diventando sempre più allarmante giorno dopo giorno" e se quando "all'inizio dell'epidemia abbiamo denunciato la situazione ci siamo presi degli 'sciacalli', adesso moltissime persone stanno morendo".

Proprio questa mattina i sindacati (Fnp-Cisl, Uil pensionati e Spi-Cgil) hanno discusso con la Regione in videoconferenza per fare il punto della situazione. Risultato? Si chiede a gran voce una task force, un monitoraggio continuo della situazione all'interno delle strutture residenziali per anziani.

Intanto, per sostenere gli anziani che sono a casa, Federcentri Bologna ha pensato ad un modo per stare loro vicino "in questo terribile momento": delle videolezioni per spiegare ai meno tecnologici come si usano WhatsApp e GoogleHangouts, per videochiamare amici e parenti.

Il sindacato Fnp-Cisl vuole invece una task force dedicata "per monitorare il tema dei contagi da coronavirus, decessi, operatività, disponibilità di ossigenatori e presidi di protezione individuale, formazione del personale, tamponi eseguiti e necessari". (Lud/ Dire)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.