Coronavirus, "Sotto le stelle del cinema": drive-in al Dumbo o Parco Nord?

"Per superare le problematiche dettate dal necessario distanziamento che ci accompagnerà per un po' potremmo tornare al Drive-in". E' l'idea lanciata dai tre architetti dello studio Miro, i quali, come tutti i bolognesi, non si rassegnano a rinunciare a "Sotto le stelle del cinema", la rassegna cinematografica sul mega schermo in Piazza Maggiore che da diversi anni accompagnano le serate estive in città.

"Le crisi portano sempre con loro stimoli e creatività; oggi non conosciamo i tempi del lockdown ma eccovi una proposta di come Miroarchitetti immagina una delle iniziative estive più amate e conosciute della nostra città, il tanto amato Cinema sotto le stelle e il Cinema ritrovato".

Miro ha lanciato un sondaggio sul profilo facebook e chiede ai bolognesi e alle istituzioni interessate, in primis Comune e Cineteca, la location preferita per dare continuità alla rassegna, rispettando le distanze di sicurezza imposte dall'emergenza coronavirus: Dumbo, in via Camillo Casarini o Parco Nord, in via Stalingrado? Il voto si esprime attraverso "simboli e faccine", un cuore per la prima e un wow per la seconda. Quindi "il grande cinema in modalità drive-in, distanti ma uniti?"

