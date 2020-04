Coronavirus, Donini: "15 per cento dei contagi di oggi dentro le mura domestiche"

In questi giorni, "il 15-18 per cento dei contagi di oggi avvengono attraverso le mura domestiche". Lo riporta Raffaele Donini, assessore alla sanità della Regione Emilia-Romagna, durante 'Filo diretto', la striscia quotidiana via streaming, dove a turno due assessori rispondono in diretta alle domande dei cittadini.

A una domanda sulla quarantena negli alberghi al posto di quelle domiciliari, Donini puntualizza: "Stiamo stringendo la guardia su queste forme. Le persone in quarantena a casa sono già monitorate, ma stiamo -continua l'assessore- assicurandoci della logistica sulla non interazione in una stessa famglia.

Certo, se gli spazi sono ampi c'è meno rischio ma "stiamo verificando anche quante persone occupino lo stesso nucleo e di quali siano le condizioni di fragilità dei componenti, sia individuali che sociali ed economiche". Laddove non ci siano certi presupposti -continua Donini- "si provvedera alla sistemazione in albergo".

