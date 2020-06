Focolaio covid in via del Lazzaretto, Barigazzi: "Tutti isolati a Villa Serena"

Sono stati trasferiti nella struttura Covid dedicata di Villa Serena i 22 soggetti senza fissa dimora trovati positivi presso il Capannincino di via del Lazzaretto, a fine maggio. Lo precisa Giuliano Barigazzi, assessore alla sanità del Comune di Bologna, rispondendo in Question Time a una domanda del consigliere M5S Marco Piazza.

VIlla Serena "è la struttura che abbiamo dedicato alle persone positive che provengono proprio dalle strutture di accoglienza e di bassa soglia" argomenta Barigazzi, che specifica come "questo è l'unico focolaio di fatto, avvenuto negli ultimissimi giorni del Piano freddo".

Quanto ai tamponi "li faremo a operatori e ospiti di tutte le comunità che ospitano persone senza fissa dimora, in maniera continuativa e regolare" risponde l'assessore. "Partirà nei prossimi giorni una campagna che conta 386 soggetti tra operatori e ospiti". Quanto al legame con un'altra struttura, Casa Willy, dove parrebbe accertato un contatto tra due ospiti provenienti da diverse strutture, Barigazzi annuncia che altri contagi non se ne sono registrati. "Qui non ci siamo limitati a ricostruire i contatti -commenta l'assessore- ma abbiamo fatto i tamponi a tutti gli ospiti di Casa Willy che erano 116 e devo annunciare con grande soddisfazione che sono risultati tutti negativi".

