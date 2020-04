Coronavirus, il Comune di Bologna raddoppia i fondi per i buoni spesa | VIDEO

La distribuzione dei buoni spesa, destinati alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus, ha preso il via stamattina e il comune di Bologna quasi raddoppia i fondi messi a disposizione dal Governo: l'amministrazione aggiunge un milione e 700mila euro ai due milioni di partenza, come spiega il sindaco Virginio Merola in questo video.

"Siamo quindi in grado di rispondere a tutte le domande presentate", sottolinea il primo cittadino, che aggiunge: "Da domani, invece, inizia l'erogazione per tutti i 1.653 nuclei familiari che hanno presentato la domanda per il contributo affitto alla fine dello scorso anno. Con l'occasione vi auguro una buona Pasqua e vi confermo che per quanto ci riguarda stiamo facendo tutto il possibile per sostenere le persone in questo momento di difficoltà. Non lasceremo indietro nessuno", conclude.