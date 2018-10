Rifiuti, la mail del Comune: 'Indifferenziata? Si può buttare fuori porta'

La differenziata? Si può gettare fuori porta. E' questa la comunicazione arrivata a una cittadina residente dal settore Ambiente del Comune, proveniente da un carteggio segnalato e parzialmente ripubblicato dal consigliere Marco Lisei, sui social.

Si parla di rifiuti indifferenziati, e della sua raccolta nel centro storico, da sempre tallone d'achille della raccolta virtuosa. Comune ed Hera stanno cercando di modificare la raccolta, con isole interrate per carte e plastica e il porta a porta per l'indifferenziata. Spariscono quindi il classici bidoni grigi per il centro storico, per cercare di spingere i residenti a ridimensionare i rifiuti indifferenziati, tra prelievi settimanali e mancanza di contenitori in strada.

Tutto ciò fa però storcere il naso ad alcuni residenti e al forzista Lisei, che commenta come "In pratica i cittadini se la devono tenere sette giorni in casa" rimarcando il fatto che "tu differenzi, Hera non muove un dito, incassa sulla vendita di carta, plastica ed altro e ti dice 'grazie arrivederci'" per poi concludere: "Questo è quello che risponde il Comune: se non vuoi essere sommerso dai sacchi, buttali in periferia".

Per la verità -viene fatto notare nei commenti- la dicitura 'fuori porta' non significa automaticamente 'periferia', e il centro storico è frazionato tra i quartieri Saragozza e Santo Stefano. Va da sè che però il problema è destinato a rimanere, almeno nel breve periodo, con una fuoriuscita di sacchi indifferenziati dalla cerchia del Mille verso i cassonetti grigi sopravissuti. Problemi con il regolare conferimento della raccolta rifiuti sono già accaduti a Bologna, con 'turisti del rusco' che scaricano nei bidoni di Bologna i rifiuti provenienti fuori porta, oppure il caso delle calotte dell'indifferenziata al quartiere Savena.