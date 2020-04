Coronavirus, nuovo decreto: "A casa fino al 3 maggio, da martedì riaprono librerie e negozi per bambini"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in questi minuti è in diretta per annunciare il nuovo decreto sul coronavirus. Confermata la chiusura e la proroga delle restrizioni fino al 3 maggio, come già preannunciato, ma con alcune variazioni: "Dal 14 aprile, il martedì dopo Pasqua, riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi per neonati e per bambini. Con ponderazione – dice Conte – riapriremo anche qualcos’altro come alcune attività forestali".

"Una scelta difficile ma necessaria – dice il presidente, che raccomanda di mantenere alta l'attenzione soprattutto ora che è Pasqua – non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti".