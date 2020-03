Coronavirus a Galliera, il messaggio del sindaco: "Rete sanitaria attivata, restate a casa"

"una persona è stata contagiata" a Galliera, e pertanto "se siete entrati in contatto con questa persona le autorità sanitarie vi contatteranno per chiedervi di mettervi in quarantena volontaria". Sono le parole del sindaco Stefano Zanni, che in un video istituzionale fa il punto della situazione e dà qualche consiglio ai residenti del piccolo comune al confine con la Bassa ferrarese. Nel messaggio vengono ribaditi i dettagli delle eventuali visite domiciliari e viene ribadito quello che ormai da tutti i rappresentanti pubblici da giorni viene ripetuto, ovvero rimanere il più possibile in casa ed evitare molteplici uscite se non per i motivi di lavoro, salute ed urgenze.

