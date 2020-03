Coronavirus e sicurezza sul lavoro, accordo alla Carpigiani

Accordo alla Carpigiani tra sindacati e azienda sulla prosecuzione dell'attivià lavorativa, dopo le proteste del mondo produttivo sulla mancata serrata a causa del rischio contagio. La Fiom fa sapere che ieri si è concluso un confronto con il gruppo leader della produzione di macchine per gealto "anche a seguito della riuscita pressoché totale dello sciopero che ha fermato la produzione".

Il patto, in vigore dal 17/03-2020 al 27/03/2020 compresi, fa proseguire il lavoro con alcune variazioni. In primo luogo il turno di lavoro sarà spacchettato in due turni da sei ore, pagate otto, con un'ora pagata dall'azienda e un'ora consumata dal monte ferie. Altra misura tra quelle decise sarà la misurazione della febbre all’ingresso tramite 2 infermieri specializzati e una sanificazione totale di postazioni e uffici a cadenza settimanale.

Sul fronte dei dispositivi individuali verranno resi disponibili (qualora già non lo fossero) disinfettanti per tutti i dipendenti per sanificare la propria postazione e gli attrezzi ogni giorno (anche più volte al giorno) e, ogni qualvolta si renda necessario avvicinarsi ad un collega al di sotto del metro di distanza, durante l’attività lavorativa, sarà obbligatorio l’uso delle mascherine FFP1 fornite dall’azienda, che diventeranno al momento dell’utilizzo personali e che andranno cambiate massimo ogni due giorni.

"Pensiamo si tratti di un accordo significativo -fanno sapere dalla Fiom- che permette di applicare pienamente i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Ringraziamo i lavoratori e le lavoratrici che, aderendo in massa allo sciopero, hanno dato forza alla RSU e ringraziamo i delegati e le delegate FIOM che hanno dato prova, ancora una volta di grande coerenza, serietà e determinazione"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

.