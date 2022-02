Esenzione ticket per reddito disponibile in automatico sul Fascicolo sanitario elettronico

Da quest'anno anche nell’Azienda USL di Bologna le esenzioni dal pagamento del ticket sanitario per reddito saranno rilasciate in automatico, sulla base degli elenchi forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Come riportato sul sito dell'Ausl di Bologna, non si tratta dell’unica novità. Un decreto ministeriale infatti, ha posto fine alle esenzioni con validità illimitata. Sempre a partire da quest’anno, quindi, le esenzioni ticket per reddito, disoccupazione e per i nuclei familiari con almeno 2 figli a carico, avranno validità di un anno, dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo.

Chi dispone già di un’esenzione totale dal ticket per altri motivi non deve preoccuparsi di richiedere l’esenzione per reddito, perché in ogni caso non è tenuto al pagamento di alcun ticket. È il caso, ad esempio, delle persone invalide. A Bologna come in tutta la Regione, nel corso del 2022 saranno quindi progressivamente chiuse d’ufficio le esenzioni per reddito con validità illimitata, richieste tramite autocertificazione prima del 2021, non confermate dal Ministero.

A partire da oggi, 21 febbraio, i cittadini potranno verificare sul proprio Fascicolo sanitario elettronico se l’esenzione è stata rilasciata d’ufficio. Ai titolari delle esenzioni ticket che saranno progressivamente chiuse perché non coerenti con i dati dell’Agenzia delle Entrate, verrà inviata anche una comunicazione scritta. In partenza. sempre da oggi 21 febbraio, le prime 6.300 lettere.



Chi ritenesse di aver diritto all’esenzione, ma non risultasse presente negli elenchi ministeriali, può presentare una autocertificazione attraverso il Fse. Tali autocertificazioni saranno sottoposte a verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate per controllare che il reddito non superi i limiti previsti per beneficiare dell’esenzione. In caso di non conformità, i cittadini riceveranno tramite Fascicolo sanitario elettronico una comunicazione che riporta anche eventuali ticket da restituire all’Azienda.

Fonte: Ausl.





Per eventuali informazioni di natura fiscale e verificare il contenuto della dichiarazione dei redditi, l’Azienda Usl di Bologna consiglia di rivolgersi ai centri di assistenza fiscale presso i quali il cittadino ha presentato la propria dichiarazione dei redditi o direttamente all’Agenzia delle Entrate.