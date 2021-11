Pianoro, terza dose del vaccino anti Covid nella Rsa Valleverde: vaccinata anche nonna Oriele, 102 anni

Si è conclusa in queste la somministrazione della terza dose ‘booster’ del vaccino anti-Covid presso la Residenza protetta per anziani “Valleverde” di Pianoro, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” . Come spiega una nota, un medico e due infermieri del Servizio Igiene pubblica della AUSL di Bologna hanno somministrato l’antidoto a tutti i 27 ospiti che erano stati vaccinati più di sei mesi fa. Tra questi anche la signora Oriele Bigi, di 102 anni.

"Siamo davvero soddisfatti per l’avvenuta prosecuzione dell’iter vaccinale - dichiara nella nota la direttrice Valeria Savona . Tutti i nostri ospiti stanno bene e il loro morale, adesso che l’incubo della pandemia sembra essersi definitivamente allontanato, è tornato alto anche grazie alle diverse attività quotidiane di animazione. La nostra Residenza è Covid free dall’inizio dell’anno e sono ormai parecchi mesi che i nostri ospiti possono incontrare i loro familiari negli spazi esterni oppure in una stanza appositamente adibita, beninteso osservando con scrupolo tutte le necessarie misure di prevenzione".