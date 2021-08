Agosto biglietto mio non ti conosco: 10 cose da fare gratis a Bologna mentre gli altri sono in vacanza

Dal sound jamaicano alle mostre di fotografia, dalle rassegne estive agli appuntamenti per bambini, ecco un decalogo per chi cerca eventi a costo zero

Avete speso tutto in vacanza e siete proprio al verde? Ecco, non è certo un alibi che regge per stare sul divano con l'aria condizionata accesa perchè Bologna di questi tempi offre tante occasioni di cultura e divertimento free-ticket (come si dice in inglese, che è più cool di 'gratuito'). Agosto in città insomma potrebbe diventare il momento ottimale per visitare mostre e musei, per ascoltare buona musica e godere della tranquillità dell'estate e degli appuntamento a costo zero.

Eccone 10.

1. La Jamaica è qui: il raggae internazionale di Jah Mason

Jah Mason è una delle voci più affermate nel panorama della musica reggae internazionale: singoli come "My princess gone", "Selassie I call we" e "Lion Look" l'hanno reso famoso in tutto il mondo. Ed è proprio lui che ci regalerà un live a ingresso gratuito al Pontelungo Summer Festival. Appuntamento venerdì 27 agosto in via Agucchi. A che ora? Si parte dalle 18.30 ma la serata è lunga...Consigliata la prenotazione.

2. Cinecasalone: "Il sale sulla terra"

Appuntamento mercoledì 25 agosto. Per quaranta anni, il fotografo Sebastiao Salgado ha viaggiato ricercando tracce del cambiamento dell’umanità. Ha testimoniato i principali eventi che hanno segnato la storia recente: conflitti internazionali, carestie, esodi. Per dedicarsi infine alla natura, raccontata in un grande progetto fotografico, omaggio alla bellezza del pianeta che abitiamo. Suo figlio Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders, fotografo a sua volta, ripercorrono gli straordinari progetti fotografici, la vita professionale e le vicende personali dell’artista. L’ingresso sarà gratuito con posti limitati e prenotazione consigliata tramite: Eventbrite.

Il Sale della Terra

Regia di: Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders (2014)

Genere/Durata: documentario/biografico, 110 min

3. Sagre e dintorni: metti le stelle insieme al buon vino

Calici di stelle: il 14 agosto 2021 una serata all'insegna della degustazione di vini del territorio accompagnati da assaggi gastronomici e osservazione delle stelle in collaborazione con Associazione Astrofili Bolognesi. Prenotazione obbligatoria su prenota.collinebolognaemodena.it o al tel. 3493471199 / 3409647003. L'evento si svolge attuando le norme anti contagio vigenti: distanziamento sociale, utilizzo obbligatorio della mascherina, prenotazione obbligatoria. Montepastore (Monte S.Pietro) | Colline Bologna e Modena 349 3471199