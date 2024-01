Grazie Lepore, oggi da via Larga all' ospedale Bellaria per la stXXX dei 30km ora (in taxi) + 5 euro per tratta, quindi +10 euro andata e ritorno, ovvero 15,30 euro invece di 10! Non so se nel giardino del sindaco crescono alberi di denaro MA NEL MIO NO... E QUESTO HO PAURA SIA SOLO L'INIZIO...