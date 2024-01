Problema parcheggi in via Rimesse

Gallery





Buongiorno, in via Rimesse a Bologna, all'interno del cortile delle Case Popolari Acer abbiamo il problema parcheggi. C'è chi se li fa privati senza il consenso Acer. Altre persone hanno 3 o 4 auto, più camion e parcheggiano tutti dentro al cortile.

Siamo circa 225 famiglie, dentro al cortile abbiamo 70 parcheggi di cui una decina per invalidi e 3/4 per lo scarico merci. Fuori, in strada, abbiamo circa una quarantina di parcheggi che noi residenti non paghiamo, però c'è un ristorante e quando ha gente ,soprattutto in estate, non si trovano posteggi liberi.

Ora al vecchio tre stelle stanno costruendo un'altro studentato con parcheggio privato, poi dovrebbero fare un'altro parcheggio, ma nulla di certo. Vedremo in futuro...