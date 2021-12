Via Dello Scalo, una discarica a cielo aperto

I cassonetti posti di fronte al civico 8 di via dello Scalo, si sono trasformati negli ultimi tempi in una discarica a cielo aperto. Ogni mattina i residenti sono costretti a trovare di fronte ai cassonetti, scatole, buste, molte volte anche interi mobili depositati dagli "incivili" che puntualmente non rispettano il giusto conferimento dei rifiuti. Bisogna potenziare il servizio di raccolta rifiuti e i controlli sulle persone che non conferiscono correttamente gli stessi.