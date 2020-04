Coronavirus, manda una colomba tricolore ai carabinieri: "Grazie di cuore"

Una colomba pasquale in regalo per ringraziare i carabinieri del lavoro svolto in questi giorni di emergenza. "Gentilissimi carabinieri, vi ringraziamo di cuore per tutto ciò che fate per la nostra popolazione, per il vostro impegno e per la rassicurante presenza", questo l’inizio della lettera che accompagna una colomba pasquale, decorata con i colori nazionali dell’Italia, regalata ai Carabinieri della Stazione di Castello d’Argile.

"Ho pensato ad una piccola colomba - scrive la mittente, una signora di nome Simona - così vi potete fermare, una piccola pausa 'dolce caffè' e sentire la vicinanza di tutti noi".

Un pensiero piacevole che i militari di Castello d’Argile, impegnati giorno e notte nell’emergenza Covid-19, hanno apprezzato e preso alla lettera, fermandosi cinque minuti per un caffè e una fetta di colomba.