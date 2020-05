Coronavirus, dal Comune 500 mascherine per i riders

"L'Amministrazione Comunale ci ha contattato per fornirci subito 500 mascherine che distribuiremo nei prossimi giorni a quanti più colleghi possibili". Lo riferisce "Riders Union Bologna", il sindacato nato in città per supportare i lavoratori del food delivery.

Per i rider si tratta di un risultato "a seguito del presidio organizzato per il Primo Maggio. Siamo coscienti del fatto che si tratta di una quantità insufficiente per il numero di riders a Bologna e per soddisfare il fabbisogno individuale di questi dispositivi, ed è anche per questo che continueremo ad organizzarci, per fare in modo che la Regione predisponga un regolamento sulla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e forzi direttamente le aziende a fornirci i dpi (dispositivi di protezione individuale - ndr)".