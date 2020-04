Coronavirus, spesa e farmaci a domicilio: 350 le persone aiutate in 10 giorni

Spesa a domicilio per i più fragili, sono 350 le persone che hanno usufruito del servizio nei primi dieci giorni di attività del servizio avviato il 23 marzo scorso dal Comune di Bologna in seguito al protocollo sottoscritto con l’associazionismo e il volontariato bolognese e Coop Alleanza 3.0. Il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei parafarmaci è partito dalle fasce più deboli che non hanno la possibilità di uscire neanche per necessità, essendo particolarmente a rischio.

Il servizio è partito dagli anziani over 75 seguiti dal Piano MAIS (Monitoraggio Anziani in Solitudine) e che dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono contattati regolarmente da Comune e Ausl. Il Comune individua i beneficiari del servizio di spesa a domicilio e fornisce progressivamente ai volontari, coordinati da Auser, i dispositivi di sicurezza per effettuare la consegna. I volontari si recano nei punti vendita individuati da Coop Alleanza 3.0 per fare la spesa che poi viene consegnata ai beneficiari. Il protocollo “L’Unione fa la spesa” è stato firmato dal Comune insieme a Coop Alleanza 3.0 e al mondo dell’associazionismo e del volontariato bolognese rappresentato da Auser, Forum Terzo Settore e Centro Servizi di Volontariato Volabo (Csv).

Da oggi Auser ha a disposizione per i volontari anche quattro mezzi Doblò consegnati al Comune dalla società PMG Italia.

Il Comune ha ricevuto infine, sempre oggi, 7.000 mascherine chirurgiche e prodotti disinfettanti recapitati a Palazzo d’Accursio dall’Associazione bar cinesi in italia: mascherine e prodotti saranno destinati prioritariamente alle Case residenza per anziani (CRA).

