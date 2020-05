Covid, spese per mascherine e igienizzanti: il Comune "rimborsa" i tassisti

Dal Comune 150.000 euro ai tassisti che hanno sostenuto spese per dispositivi di protezione e sanificazione dei mezzi. La giunta Merola ha approvato nella seduta del 5 maggio lo stanziamento di 150mila euro di contributi alle spese sostenute dai tassisti per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, presidi sanitari, kit di sanificazione, attrezzature di sanificazione dei mezzi, a partire dal 9 marzo fino al termine delle misure di contenimento del coronavirus.

Il contributo sarà liquidato periodicamente a rendicontazione corredata dai documenti fiscali di acquisto, alle due centrali radio taxi Cat e Cotabo che fungono da centrali di acquisto per i propri associati, fa sapere Palazzo d'Accursio, il contributo potrà coprire fino al 90% delle spese effettuate, al netto dell'Iva, escluse le paratie divisorie per separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, che beneficiano già di un contributo statale.

I fondi comunali stanziati provengono dai proventi del rilascio delle nuove licenze taxi a titolo oneroso, che dal 2007 sono ripartiti per l'80% tra i titolari di licenza taxi, in modo da risarcire la perdita di valore economico delle licenze preesistenti, mentre la restante parte (20%) è versata dal Comune nel “Fondo per il controllo ed il miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri” per un uso vincolato, in questo caso, alla sicurezza sanitaria.