Coronavirus, Librerie.coop riaprono dal 4 maggio: "Abbiamo aspettato per organizzarci meglio"

Percorsi sicuri, a senso unico e differenziati, in entrata e in uscita con adesivi sul pavimento, guanti usa e getta, disinfettante per preservare i libri e barriere in plexiglass in cassa: sono questi i principali dispositivi di protezione grazie ai quali, da lunedì 4 maggio, librerie coop riaprirà trenta librerie su tutto il territorio nazionale. Sei a Bologna.

In questi giorni, si legge in una nota, si stanno ultimando i preparativi che hanno permesso di adeguare al meglio ogni libreria ed il servizio ai rigorosi standard sanitari previsti dalle disposizioni governative per il progressivo ritorno alla normalità.

A Bologna riapriranno così i battenti ben sei librerie: Ambasciatori e Zanichelli in pieno centro, e quelle nelle gallerie dei commerciali Lame, Nova a Villanova di Castenaso, Borgo e Imola. Sono sempre rimasti in funzione invece i corner libri all’interno degli ipercoop (a Bologna Lame, Nova e Borgo), mentre rimarrà attiva anche dopo il 4 maggio la possibilità di ordinare i volumi con consegna gratuita a domicilio in tutta Italia.

"Abbiamo preferito aspettare qualche giorno in più – spiega la presidente di librerie.coop , Nicoletta Bencivenni – per offrire a tutti, librai e clienti, la possibilità di venire in libreria in piena sicurezza e serenità, grazie a una nuova organizzazione e dotazioni che vanno anche oltre le richieste di legge. Ci prepariamo a una fase nuova, in cui la libreria fisica tornerà progressivamente ad essere il luogo della comunità dei lettori ma sarà integrata da un forte contatto anche on line con gli amanti dei libri, gli autori, le case editrici".

Nuove disposizioni

All’ingresso di ogni libreria i clienti troveranno un roll up che illustra le nuove disposizioni, guanti leggeri usa e getta simili a quelli dei supermercati e gel disinfettante per le mani, per preservare l’igiene dei volumi in vendita. All’interno, adesivi a terra calpestabili consentiranno di mantenere agevolmente le distanze di sicurezza davanti alle casse e di seguire percorsi sicuri, a senso unico e differenziati, in entrata e in uscita.

Davanti a tutte le casse sono state realizzate barriere in plexiglass, e i librai saranno dotati di guanti usa e getta e mascherine in cotone sanificabili, ecologiche ed igieniche, da utilizzare quando non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro e fuori dall’area casse. A tutela della salute di tutti, il servizio assistito cambierà: i librai daranno indicazioni e consigli agli amanti dei libri da questa postazione protetta, e se dovranno cercare personalmente un volume per il cliente sarà buona norma non seguirlo tra gli scaffali ma aspettarlo in cassa.

Anche se previsto espressamente solo dalla Regione Toscana, in questi giorni è in corso la pulitura e la sanificazione dei filtri di aerazione di tutte le librerie; per assicurare il massimo ricircolo dell’aria le porte resteranno sempre aperte, ferma restando la necessità di fare accedere una persona ogni 40 metri quadri di superficie di ciascuna libreria. In caso di bisogno, dunque, si potranno temporaneamente chiudere le porte per controllare meglio i flussi. La sanificazione sarà costante e quotidiana in tutti gli spazi mentre in alcune librerie più grandi, come l’Ambasciatori di Bologna, e nelle zone rosse di Piacenza e Carugate, è assicurata con l’ozono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Presentazioni su Facebook

Dopo l’orario di chiusura, le presentazioni dei nuovi libri in uscita si terranno con la diretta Facebook dall’Ambasciatori, che ha già preso il via da qualche giorno. Domani, 25 aprile, alle 18,30 on line l’incontro con Gianumberto Accinelli che farà ascoltare ai piccoli lettori le 'Voci Della Natura' (Il Battello a vapore): l'entomologo dialogherà con Michele Cogo di Bottega Finzioni.