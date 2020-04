25 aprile senza piazze, il Pratello resiste: tutti in strada in foto | VIDEO

Il Pratello tappezzato di foto a testimonianza della partecipazione alla festa della Liberazione che quest'anno, dalle piazze reali, passa a quelle virtuali. E allora Pratello R'Esiste, oltre al calendario di eventi in streaming, ha pensato di organizzare una parata di fotografie, per esserci, e per ricordare che oltre a quella sanitaria ci sono altre emergenze in corso.

"La festa non si potrà svolgere – si legge – ma per celebrare la Liberazione e omaggiare le partigiane e i partigiani la mia faccia ci sarà. Ci sarà anche per ricordare che oltre all'emergenza sanitaria – continuano – c'è l'emergenza legata a reddito, casa, socialità e ambiente".

(foto e video Iolanda Fevola)