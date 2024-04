Lavori nelle gallerie: tratti chiusi sulla A1 Bologna-Firenze

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima lavori nelle gallerie "Buttoli" e "Largnano", situate rispettivamente al km 30+467 e al km 31+407.

Il ripristino delle calotte e il relativo rivestimento, nella fascia oraria diurna, prevede che le corsie di marcia siano a larghezza ridotta in entrambe le direzioni.

Chiusure notturne in direzione Bologna

Sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1 Panoramica Località Aglio (km 32+966) e Firenzuola (km 27+960), con conseguente chiusura della stazione di Firenzuola Mugello, in uscita per chi proviene da Firenze.

NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI' 8, MARTEDI' 9 E MERCOLEDI' 10 APRILE, CON ORARIO 21:00-6:00

DALLE 22:00 DI VENERDI' 12 ALLE 7:00 DI SABATO 13 APRILE

DALLE 22:00 DI VENERDI' 19 ALLE 7:00 DI SABATO 20 APRILE



In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà uscire alla stazione di Barberino di Mugello sulla A1 Milano Napoli.

Sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1 Panoramica Località Aglio (km 32+966) e Località La Quercia (km 0+000), con contestuale chiusura delle stazioni di Firenzuola Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI' 11 ALLE 6:00 DI VENERDI' 12 APRILE

NELLE QUATTRO NOTTI DI LUNEDI' 15, MARTEDI' 16, MERCOLEDI' 17 E GIOVEDI' 18 APRILE, CON ORARIO 21:00-6:00

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli, mentre chi è diretto a Badia, dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio per poi raggiungere Badia attraverso la viabilità ordinaria.

Si precisa che, nelle suddette notti, con un'ora di anticipo rispetto alla chiusura del tratto, sarà chiusa l'area di servizio "Aglio est".