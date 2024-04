Lavori Nuova Porrettana: cambiano viabilità e parcheggi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I lavori per la realizzazione della galleria della Nuova Porrettana, in programma dal 22 aprile al 15 maggio 2024, interesseranno a Casalecchio di Reno via Ronzani, nel tratto tra l’incrocio con via Marconi e il civico 6 (altezza Bettolino) . Saranno eseguiti di notte per evitare di chiudere la via Ronzani nelle ore diurne: " Si tratta della realizzazione, da parte di Anas e Tunnel 64 Scarl, di alcuni pozzi drenanti utili a mantenere la continuità del flusso della falda acquifera presente" fa sapere il Comune di Casalecchio.

Martedì 16 e mercoledì 17 aprile sarà distribuito un volantino informativo nelle seguenti vie :

V ia Toti; v ia Corridoni; v ia Sandri; v ia Guinizelli; v ia Colombo; v ia Trieste; v ia Martiri della Libertà (dall'incrocio con via Marconi fino a vialetto pedonale); v ia Volta; v ia Righi; v ia Marconi (tratto tra via Calzavecchio e via Carducci); v ia Carducci (tra via Volta e via Marconi); v ia della Chiusa; v ia Ragazzi della Chiusa; v ia Ronzani; via Lido.

Modifiche al traffico e bus

- su v ia Ronzani, nel tratto interessato, sarà istituito un senso unico alternato; i l cantiere sulla corsia di marcia sarà sospeso in orario diurno, resteranno occupa te la sola banchina e il marciapiede;

- s ono previste modifiche in orario serale alla fermata dei bu s

- su via Guinizelli da inizio maggio sarà chiuso il tratto tra i civici 5 ed 1 per il posizionamento della fognatura, la durata dell'intervento è stimata in 15 giorni;

Parcheggi

area ferroviaria

I lavori, già in corso, proseguono da sud verso nord con la progressiva occupazione dell'area e le conseguenti limitazioni alla sosta;

parcheggio via Sandri

La parte demolita per i lavori fognari sarà ricostruita appena possibi le.

via Martiri della Libertà

I posti auto consegnati all'uso pubblico, tra via Volta e via Marconi, a singhiozzo, torneranno per alcuni giorni area di cantiere.