Maratona di Bologna, le modifiche alla viabilità e le deviazioni bus

Il 3 marzo 2024 si svolge "Bologna Sport Marathon 2024" organizzata da Bologna Sport Marathon S.S.D. A R.L.. Tra preparativi e cibclusioni, l'organizzazione è prevista dalle ore 7.30 alle ore 15.30.

I percorsi

Percorso di Km 42: via dell'Indipendenza, via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Zamboni, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Caldarese, strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via D'Azeglio (attraversamento), via de' Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi (attraversamento), via Sant'Isaia, via Frassinago, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via Urbana, via D'Azeglio (attraversamento), via Marsili, via Garibaldi, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, piazza di Porta Castiglione, via Castiglione, via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo Stefano (attraversamento), via Dante, viale Carducci (attraversamento), via Dante, piazza Trento e Trieste, via Leandro Alberti, via Laura Bassi Veratti, via Mezzofanti, via Silvagni, via Ruggi (attraversamento), via Silvagni, via degli Orti (attraversamento), via Silvagni, via Zamenhoff, via Dagnini (attraversamento), via Zamenhoff, via Gigli, via Paganini, via Romagnoli, via Malvolta, via Parisio, via Torino, via Cavazzoni, via della Battaglia, via Pier Luigi da Palestrina, via Longo, via Firenze, rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, via Arno, via Emilia Levante (attraversamento), via due Madonne, via Martelli, via Enrico Mattei (attraversamento), via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Mingazzi, via del Fonditore, via dell'Industria, rotonda Modonesi, via Larga, via del Pilastro, via San Donato, rotonda Biavati, via dell'Artigiano, piazza A. Mickiewicz (attraversamento), via Galeotti, via San Donato (attraversamento), viale della Repubblica, via Gnudi, pista ciclabile Porta Europa, via Dossetti, pista ciclabile giardino Bersani, via Parri, via della Liberazione, via Ferrarese, rotonda Monti, via da Formigine, via Guarducci, pista ciclabile giardino Yitzhak Rabin, Le ponte de l'Union, via Rimini, via Corazza, via della Croce Coperta (attraversamento), via del Tuscolano, rotonda del Tuscolano, via del Tuscolano, rotonda Don Giuseppe Nozzi, via Peglion, via Shakespeare, via Bentini, via di Galliera, via del Trebbo, via C. Colombo, via dei Terraioli, via dei Lapidari, via della Cooperazione, via dell'Arcoveggio, via Fioravanti, via Barbieri, rotonda Gozzadini, via Gobetti, rotonda Aldo Rossi, via Insolera, area pedonale di collegamento tra via Insolera e via de' Carracci, via de' Carracci (marciapiede), sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Ayrton Senna, via Bovi Campeggi, viale Pietramellara (attraversamento), via Boldrini, via Amendola, piazza dei Martiri 1943-1945, via Marconi, via del Porto, via San Carlo, via Riva di Reno (attraversamento), via Nazario Sauro, via Ugo Bassi (attraversamento), via Battisti, via Barberia, via de' Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore.

Percorso di Km 30: via dell'Indipendenza, via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Zamboni, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Caldarese, strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via D'Azeglio (attraversamento), via de' Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi (attraversamento), via Sant'Isaia, via Frassinago, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via Urbana, via D'Azeglio (attraversamento), via Marsili, via Garibaldi, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, piazza di Porta Castiglione, via Castiglione, via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo Stefano (attraversamento), via Dante, viale Carducci (attraversamento), via Dante, piazza Trento e Trieste, via Leandro Alberti, via Laura Bassi Veratti, via Mezzofanti, via Silvagni, via Ruggi (attraversamento), via Silvagni, via degli Orti (attraversamento), via Silvagni, via Zamenhoff, via Dagnini (attraversamento), via Zamenhoff, via Gigli, via Paganini, via Romagnoli, via Malvolta, via Parisio, via Torino, via Cavazzoni, via della Battaglia, via Pier Luigi da Palestrina, via Longo, via Firenze, rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, via Arno, via Emilia Levante (attraversamento), via due Madonne, via Martelli, via Enrico Mattei (attraversamento), via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Mingazzi, via del Fonditore, via dell'Industria, rotonda Modonesi, via Larga, via del Pilastro, via San Donato, rotonda Biavati, via dell'Artigiano, piazza A. Mickiewicz (attraversamento), via Galeotti, via San Donato (attraversamento), viale della Repubblica, via Gnudi, pista ciclabile Porta Europa, via Dossetti, pista ciclabile giardino Bersani, via Parri, via della Liberazione, via Ferrarese, via Algardi, via Matteotti (attraversamento), via Albani, via Di Vincenzo (attraversamento), via Albani, via Dall'Arca (attraversamento), via Albani, via Fioravanti, passaggio Melchiorre Bega, via Insolera, area pedonale di collegamento tra via Insolera e via de' Carracci (marciapiede), via de' Carracci, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Ayrton Senna, via Bovi Campeggi, viale Pietramellara (attraversamento), via Boldrini, via Amendola, piazza dei Martiri 1943-1945, via Marconi, via del Porto, via San Carlo, via Riva di Reno (attraversamento), via Nazario Sauro, via Ugo Bassi (attraversamento), via Battisti, via Barberia, via de' Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore.

Percorso di Km 21: via dell'Indipendenza, via dei Mille, piazza dei Martiri 1943-1945, via Amendola, via Boldrini, viale Pietramellara (attraversamento), via Bovi Campeggi, rotonda Ayrton Senna, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, via de' Carracci, area pedonale di collegamento tra via de' Carracci e via Insolera, via Insolera, passaggio Melchiorre Bega, via Fioravanti, via Albani, via Dall'Arca (attraversamento), via Albani, via Di Vincenzo (attraversamento), via Albani, via Matteotti (attraversamento), via Algardi, via Ferrarese, rotonda Monti, via da Formigine, via Guarducci, pista ciclabile giardino Yitzhak Rabin, Le ponte de l'Union, via Rimini, via Corazza, via della Croce Coperta (attraversamento), via del Tuscolano, rotonda del Tuscolano, via del Tuscolano, rotonda Don Giuseppe Nozzi, via Peglion, via Shakespeare, via Bentini, via di Galliera, via del Trebbo, via C. Colombo, via dei Terraioli, via dei Lapidari, via della Cooperazione, via dell'Arcoveggio, via Fioravanti, via Barbieri, rotonda Gozzadini, via Gobetti, rotonda Aldo Rossi, via Insolera, area pedonale di collegamento tra via Insolera e via de' Carracci, via de' Carracci (marciapiede), sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Ayrton Senna, via Bovi Campeggi, viale Pietramellara (attraversamento), via Boldrini, via Amendola, piazza dei Martiri 1943-1945, via Marconi, via del Porto, via San Carlo, via Riva di Reno (attraversamento), via Nazario Sauro, via Ugo Bassi (attraversamento), via Battisti, via Barberia, via de' Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore.

Percorso di Km 5 + Staffetta Km 5+5: via Rizzoli, via dell'Indipendenza, via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Zamboni, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Caldarese, strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, via Clavature, via Drapperie, via Calzolerie, via Rizzoli.

Divieto di transito

- eccetto i veicoli di pronto intervento e veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione;

- eccetto veicoli accedenti ai passi carrai, a passo d'uomo mediante l'ausilio di movieri dell'organizzazione della manifestazione (nei soli momenti in cui le esigenze della corsa ne consentono il transito).

dalle ore 8.00 alle ore 11.30 nelle seguenti strade (Km 0-4):

via Rizzoli, via dell'Indipendenza (da via Irnerio a piazza XX Settembre), via Irnerio, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza G. Verdi, via Zamboni, via Benedetto XIV, via San Vitale, via Caldarese, strada Maggiore, via Fondazza, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione (contromano), via Clavature, via Drapperie, via Calzolerie, via Rizzoli.

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 nelle seguenti strade (Km 5-8):

via de' Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi (attraversamento), via Sant'Isaia, via Frassinago, piazza di Porta Saragozza, via Saragozza, via Urbana, via D'Azeglio (attraversamento), via Marsili, via Garibaldi, piazza dei Tribunali, viale XII Giugno, piazza di Porta Castiglione, via Castiglione, via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo Stefano (attraversamento), via Dante, viale Carducci (attraversamento), via Dante.

dalle ore 8.30 alle ore 11.20 nelle seguenti strade (Km 8-12):

piazza Trento e Trieste, via Leandro Alberti, via Laura Bassi Veratti, via Mezzofanti, via Silvagni, via Ruggi (attraversamento), via Silvagni, via degli Orti (attraversamento), via Silvagni, via Zamenhoff, via Dagnini (attraversamento), via Zamenhoff, via Gigli, via Paganini, via Romagnoli, via Malvolta, via Parisio, via Torino, via Cavazzoni.

dalle ore 8.30 alle ore 12.10 nelle seguenti strade (Km 12-17):

via della Battaglia, via Pier Luigi da Palestrina, via Longo, via Firenze, rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, via Arno, via Emilia Levante (attraversamento), via due Madonne.

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nelle seguenti strade (Km 17-25):

via Martelli, via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Mingazzi, via del Fonditore, via dell'Industria, rotonda Modonesi, via Larga, via del Pilastro, via San Donato, rotonda Biavati, via dell'Artigiano, piazza A. Mickiewicz (attraversamento), via Galeotti, via San Donato (attraversamento), viale della Repubblica, via via Gnudi, pista ciclabile Porta Europa, via Dossetti, pista ciclabile giardino Bersani, via Parri, via della Liberazione.

dalle ore 7.45 alle ore 13.45 nelle seguenti strade (Km 25-31 e Km 4-10 della 21 Km):

via Ferrarese (dall'intersezione con via della Liberazione), rotonda Monti, via da Formigine, via Guarducci, pista ciclabile giardino Yitzhak Rabin, Le ponte de l'Union, via Rimini, via Corazza, via della Croce Coperta (attraversamento), via del Tuscolano, rotonda del Tuscolano, via del Tuscolano, rotonda Don Giuseppe Nozzi, via Peglion, via Shakespeare.

dalle ore 8.00 alle ore 14.30 nelle seguenti strade (Km 31-38 e Km 10-17 della 21 Km):

via Bentini, via di Galliera, via del Trebbo, via C. Colombo, via dei Terraioli, via dei Lapidari, via della Cooperazione, via dell'Arcoveggio, via Fioravanti, via Barbieri, rotonda Gozzadini, via Gobetti. rotonda Aldo Rossi, via Insolera.

dalle ore 7.30 alle ore 15.30 nelle seguenti strade (Km 38-40, Km 0-4/17-19 della 21 Km e Km 26-28 della 30 Km):

via dell'Indipendenza (da via Righi a via dei Mille), via dei Mille, piazza dei Martiri 1943-1945, via Amendola, via Boldrini, viale Pietramellara (attraversamento), via Bovi Campeggi, rotonda Ayrton Senna, sottopasso Ernesto Maserati, rotonda Bottoni, sottopasso Ernesto Maserati, via de' Carracci, area pedonale di collegamento tra via de' Carracci e via Insolera, via Insolera, passaggio Melchiorre Bega, via Fioravanti, via Albani, via Dall'Arca (attraversamento), via Albani, via di Vincenzo (attraversamento), via Albani, via Matteotti (attraversamento), via Algardi, via Ferrarese (fino all'intersezione con via Franceschini).

dalle ore 8.30 alle ore 15.30 nelle seguenti strade (Km 40-41, Km 28-29 della 30 Km e Km 18-20 della 21 Km):

via Marconi, via del Porto, via San Carlo, via Riva di Reno (attraversamento), via Nazario Sauro, via Ugo Bassi (attraversamento), via Battisti, via Barberia, via de' Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell'Archiginnasio, piazza Maggiore.

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 nelle seguenti strade (Km 4-5/41-42 – Km 4-5/29-30 della 30 Km – Km 20-21 della 21 Km):

via Barberia, via de’ Carbonesi, via D'Azeglio (attraversamento), via Farini, piazza Galvani, via dell’Archiginnasio, piazza Maggiore.

Negli stessi orari saranno inoltre chiuse al transito veicolare tutte le strade confluenti alle suddette vie, in corrispondenza dell'intersezione con le stesse. La chiusura delle strade confluenti dovrà essere garantita con il posizionamento da parte degli organizzatori di transenne e la presenza di movieri muniti di vestiario conforme a quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

Su tutte le strade a senso unico che confluiscono sulle suddette vie è consentito il transito a doppio senso di marcia fino alla prima intersezione utile a riprendere la circolazione regolamentare.

Altri divieti e mmodifiche alla viabilità

il giorno domenica 03 marzo 2024 dalle ore 8.30 alle ore 9.15

VIA DE' CARRACCI SENSO UNICO ALTERNATO nel tratto compreso tra l'area pedonale di gestito da movieri dell'organizzazione collegamento tra via Insolera e e con l'apposizione di transenne in mezzeria via de' Carracci e l'intersezione che saranno prontamente rimosse alla termine con il sottopasso E. Maserati del passaggio della maratona

il giorno domenica 03 marzo 2024 dalle ore 00.30 alle ore 16.00

VIA DELLA COOPERAZIONE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dal civ. 23 all'intersezione con via

dell'Arcoveggio

il giorno domenica 03 marzo 2024 dalle ore 00.30 alle ore 10.30

VIA BENEDETTO XIV DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dall'intersezione con via San Vitale

all'intersezione con via Zamboni

VIA CALDARESE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dall'intersezione con via Strada Maggiore

all'intersezione con via San Vitale

il giorno domenica 03 marzo 2024 dalle ore 00.30 alle ore 11.00

VIA ORFEO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA da civ. 16 al civ. 18, dal civ. 15 all'intersezione con

via degli Angeli

il giorno domenica 03 marzo 2024 dalle ore 00.30 alle ore 15.30

VIA SAN CARLO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dal civ. 54 al civ. 60

VIA NAZARIO SAURO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dal civ. 2 al civ. 8/d

VIA CESARE BATTISTI DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dal civ. 27 all'intersezione con via San Marcellino, dal civ. 22 all'intersezione con via Barberia

VIA DEL PORTO DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dal civ. 10 all'intersezione con via San Carlo

dalle ore 12.00 del 02 marzo 2024 alle ore 9.00 del 04 marzo 2024

VIA VENEZIAN DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA su tutta la sede stradale ambo i lati

dalle ore 8.00 del 29 febbraio 2024 alle ore 17.30 del 03 marzo 2024

PIAZZA ROOSEVELT DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA area di sosta al centro della piazza eccetto veicoli a servizio della manifestazione delimitata dal cordolo spartitraffico (capigruppo, personale di servizio, etc.)

n. 5 posti auto che espongono copia dell'ordinanza

il giorno domenica 03 marzo 2024 dalle ore 00.30 alle ore 17.30

PIAZZA DELL'OTTO AGOSTO DIVIETO DI SOSTA su tutta la piazza eccetto veicoli a servizio della manifestazione (capigruppo, personale di servizio, etc.) che espongono copia dell' ordinanza

la sosta è vietata sulle griglie metalliche presenti sulla piazza

Deviazioni bus

Modifiche ai servizi di bus indicati di seguito che tengono conto, linea per linea, dell’andamento della competizione ed interessano le linee 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 60, 68, 81, 86, 88, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 356, 671, 677, 826 e 916 e i servizi sostitutivi, effettuati con bus, delle ferrovie Bologna-Portomaggiore e Bologna-Prato.

Poiché non sarà sempre possibile mantenere il collegamento fra le aree ad est e ad ovest del centro della città, si è reso necessario suddividere i percorsi di gran parte delle linee urbane in alcune fasce orarie. In alcuni orari si renderà necessaria la soppressione di tratti di linea o di intere linee.

- Dalle ore 7.30 alle ore 15.30 di domenica 3 marzo le linee Tper osserveranno le modifiche di programma descritte QUI Variazioni linee bus per Bologna Marathon 2024

- Utilizzo gratuito dei bus fino alle ore 16 per gli iscritti alle gare della Maratona di Bologna: domenica 3 marzo gli iscritti alle gare della Maratona di Bologna potranno circolare gratuitamente sull’intero servizio di trasporto pubblico del bacino metropolitano di Bologna (ad esclusione delle linee a tariffa speciale) dall’inizio del servizio fino alle ore 16.00. Per fruire dell’agevolazione i partecipanti dovranno esibire, in caso di verifica dei titoli di viaggio, il pettorale attestante l’avvenuta iscrizione alla manifestazione.

Agevolazioni musei

Presentando alle casse dei musei civici il pettorale (fisico o in foto) di almeno una delle competizioni, i partecipanti avranno diritto ad alcune agevolazioni , per sé e per due accompagnatori:

- partecipazione gratuita a 40 visite guidate tematiche in lingua italiana e inglese e a uno speciale servizio di accoglienza nelle sale , nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024, in sette sedi museali (Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica, Museo del Patrimonio Industriale, Museo civico del Risorgimento, Cimitero Monumentale della Certosa) per raccontare storie di sport e non solo legate alle collezioni dei musei;

- ingresso ridotto in tutti i musei civici che prevedono un biglietto di ingresso a pagamento (Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo Morandi, Museo internazionale e biblioteca della musica, Museo del Patrimonio Industriale, Museo civico del Risorgimento), valido dal 1 marzo al 30 giugno 2024;

• distribuzione gratuita di spillette ricordo con il logo dell’iniziativa M+M: Maratona e Musei.