È morto Toni Negri, l'ex leader di Autonomia venne implicato nei "fatti di Argelato"

È morto questa notte a Parigi Toni Negri. Aveva 90 anni. Padovano di nascita, è stato uno dei maggiori teorici del marxismo operaista, spesso definito "cattivo maestro" per il suo pensiero e la sua militanza politica, che lo hanno portato ad essere cofondatore e teorico delle organizzazioni della sinistra extraparlamentare Potere operaio e Autonomia operaia. Accusato di aver partecipato ad atti terroristici e di insurrezione armata, fu incarcerato e processato all'interno del "processo 7 aprile" dal quale venne alla fine assolto.

Fu poi condannato a 12 anni di carcere per associazione sovversiva e concorso morale nella rapina di Argelato (Bologna). Eletto nel 1983 alla Camera dei deputati con il Partito radicale, usufruì dell'immunità e uscì di prigione. Espatriò in Francia, dove insegnò all'università di Parigi 8, la Sorbona, l'École Normale Supérieure e il Collegio internazionale di filosofia. Nel 1983 è diventato deputato del Partito Radicale.

Nel 1997 il rientro in Italia dove, dopo aver patteggiato, scontò una pena fino al 2003. Nel 2002 aveva pubblicato "Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione", uno dei suoi maggiori saggi, molto critico riguardo alla globalizzazione liberista.

Strage di Argelato

Durante una tentata rapina in banca, il 5 dicembre 1974, per mano di alcuni esponenti di Potere Operaio, confluiti nell'organizzazione Lavoro Illegale, venne ucciso il carabiniere Andrea Lombardini e ferito un altro militare della pattuglia, Gennaro Sciarretta.

Tutti i componenti del commando vennero condannati. Nel 1987, in seguito al processo 7 aprile, la Corte d'appello di Roma condannò Toni Negri come mandante dell'operazione. Si è sempre proclamato innocente e vittima di errore giudiziario o di una condanna per un reato di opinione.