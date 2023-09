Terremoto Campi Flegrei: circolazione sospesa, treni dal sud in ritardo

Circolazione dei treni provenineti da Napoli sospesa dalle ore 4.30 a causa del sisma di questa notte nei Campi Flegrei, per verifiche tecniche.

Come rende noto RFi, i treni Alta Velocità, Intercity possono essere instradati su un percorso alternativo.

I treni coinvolti

Treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9608 Salerno (5:16) - Milano Centrale (10:00)

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

• FR 9516 Battipaglia (5:30) - Torino Porta Nuova (13:00): il treno oggi non ferma a Napoli Centrale.

• FR 9612 Salerno (5:38) - Torino Porta Nuova (12:10): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Fiumicino Aeroporto (7:52): il treno oggi è cancellato.

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9501 Roma Termini (7:00) - Napoli Centrale (8:12): il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FA 8333 Roma Termini (7:30) - Reggio Calabria Centrale (12:52) fino a Napoli Afragola o il treno REG 21055 Roma Termini (6:56) - Napoli Centrale (9:50) o il treno REG 21057 Roma Termini (7:36) - Napoli Centrale (10:36) fino a Napoli Centrale.

• FR 9503 Firenze Santa Maria Novella(6:00) - Napoli Centrale (9:13): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.

• FR 9414 Salerno (7:13) - Venezia Santa Lucia (13:34): il treno oggi ferma a Napoli Afragola anzichè Napoli Centrale.

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:53): il treno oggi ferma anche a Napoli Afragola.

Treni Intercity direttamente coinvolti oggetto di provvedimento o che possono registrare un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• IC 582 Salerno (6:01) - Roma Termini (8:34): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Caserta. Il treno ferma a Caserta anziché a Napoli Centrale.

• IC 510 Salerno (6:38) - Torino P.Nuova (17:47): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo via Caserta. Il treno ferma a Caserta anziché a Napoli Centrale.

