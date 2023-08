Card. Zuppi apre il 44° meeting di Rimini: "Antagonismi e razzismi mai innocui"

La messa alle 11 e un incontro sull'enciclica "Fratelli tutti" nel pomeriggio. Sono gli impegni di oggi dell'arcivescovo di Bologna e presidente Cei, Matteo Zuppi, che ha aperto con la celebrazione il 44° Meeting di Rimini.

"Con antagonismi e polarizzazioni che sono sempre pericolosi perché non aiutano a capire e a trovare soluzioni - ha detto nella sua omelia - razzismi e intolleranze mai innocui e inerti, perché avvelenano e armano menti, cuori e mani".

Il Cardinale dialogherà dalle ore 15 all'auditorium della Fiera con Alberto Bonfanti, Presidente Portofranco; Vittorio Bosio, Presidente Centro Sportivo Italiano (CSI); Regina De Albertis, Direttore tecnico e consigliere delegato Borio Mangiarotti S.p.A., Presidente Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza; Dario Odifreddi, Presidente Piazza dei Mestieri e Presidente Consorzio Scuole Lavoro. Modera Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS. Prenderanno in esame l'enciclica “Fratelli tutti” Papa Francesco ha riassunto in modo particolarmente approfondito le sue proposte ed esortazioni per promuovere “la fraternità e l’amicizia sociale”. Dieci anni dopo la sua elezione vogliamo ascoltare e confrontarci con esperienze che possono documentare la fecondità di questo messaggio centrale del suo pontificato, in modo particolare nell’educazione e nell’integrazione. A partire da queste testimonianze il dialogo con il presidente della CEI, Cardinal Matteo Maria Zuppi, metterà in luce aspetti fondamentali per la costruzione di una amicizia sociale e della pace in un mondo sempre più segnato da solitudini, disuguaglianze, frammentazioni e conflitti.

Se Zuppi apre, a chiudere il meeting sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: alle 12 di giovedì 25 agosto . Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.

Il meeting

In programma dal 20 al 25 agosto alla Fiera di Rimini, Il titolo del Meeting 2023 "L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile" è un invito a scoprire o a riscoprire l’amicizia nel suo significato profondo.

Nel corso della 5 giorni, oltre a spettacoli e mostre, si parlerà di lavoro, ambiente, Europa, economia, salute, scuola, natalità, clima, ma anche di algoritmi, PNRR e città del futuro.