Via ai workout con il campione Clemente Russo: "Così lanceremo un messaggio forte sul benessere fisico"

McFIT punta sul binomio allenamento/benessere con una nuova iniziativa che regala ai propri abbonati: “Train like a Champion” , un progetto , realizzato in collaborazione con Clemente Russo, pugile tricolore che ha disputato 4 Olimpiadi conquistando 2 argenti (Pechino 2008 e Londra 2012), oltre a 2 ori mondiali (Chicago 2007 e Almaty 2013). Venerdì 5 novembre alle ore 19:00 è prevista la tappa al centro McFIT di Bologna, in via Mazzini 144.

"L’intento - spiega una nota della catena sportiva - è sensibilizzare sempre più persone sull’importanza dell’allenamento per migliorare il benessere psico-fisico". Così ogni mese, tra novembre e marzo, Clemente Russo terrà 7 Master class in occasione di ognuno degli appuntamenti in programma.

Il noto pugile italiano si renderà protagonista di una spiegazione degli esercizi che verranno proposti durante l’allenamento: si tratta di un workout di 40 minuti, diverso ogni mese, che sarà modulato in funzione dei partecipanti e accompagnato dalla sua playlist. La lezione si chiuderà poi con un’anticipazione del training previsto per il mese successivo.

"Il tema del workout - spiegano ancora da McFIT- è “Immunity boost”, con l’intenzione di lanciare un messaggio forte sul benessere fisico: allenati per migliorare te stesso e per mantenere il tuo corpo in ottima salute".

“È un piacere continuare a collaborare con McFIT nella promozione del giusto stile di vita”- ha commentato Clemente Russo - “allenarmi, senza dimenticare il benessere è sempre stato per me un punto centrale. Non si raggiungono risultati importanti senza impegnarsi a 360°”.