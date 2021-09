Al via la campagna per la prevenzione delle malattie della retina e nervo ottico: visite gratis

Al via la campagna nazionale per la prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico. L’iniziativa, promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus, ha ricevuto anche il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Un truck attrezzato con strumenti di alta tecnologia e con a bordo professionisti, il 14 e15 èa Bologna, in piazza VII Agosto.

“Vista in salute” è un progetto itinerante promosso dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus e prevede la permanenza nelle tre città, dalle 10 alle 18, di una grande struttura ambulatoriale mobile – un tir hi-tech – dotata di più postazioni, presso la quale sarà possibile effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico, riservati a persone di età superiore ai 40 anni.

Un'iniziativa promossa da IAPB Italia Onlus, che coinvolgerà entro il 2023 tutte le regioni offrendo alla popolazione controlli gratuiti ad alta tecnologia.