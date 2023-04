Caffè a un euro (e anche meno) al banco: i bar dove si paga ancora con una sola moneta

Un caffè al bar costa ancora un euro o addirittura meno (95 cents praticamente in Piazza Maggiore). Non solo in un mondo ideale, ma anche a Bologna, dove intanto lo spritz è schizzato fino a 9 euro. In realtà non sono sono molti i locali che hanno tenuto questo prezzo decisamente democratico (lo pagavamo 1.000 Lire, 1.00 Euro = 1.936,27 Lire) e senza entrare nel merito di quanto costi all'esercente, era da tempo che pensavo di mettere insieme questa mappa che resta una lista non definitiva, ma in aggiornamento continuo.

Comincio con il bar più conosciuto per aver conservato un prezzo che sta addirittura sotto l'euro per essendo nella centralissima Piazza Re Enzo, senza fra l'altro mettere mail il cartello "fuori servizio" sulla porta dei bagni: La Linea. Qui una tazzina di caffè costa 95 centesimi e nessuno storce il naso se si decide di pagare con la carta di credito o con Satispay. Un altro punto a favore: giornali e wi-fi.

Altro baretto da segnalare è Gianni Vini, in via Venturini (fra via delle Moline e Piazza VIII Agosto): quello che è sempre stato un bar storico dal sapore di vecchia vineria oggi ha una simpatica e giovane gestione che ha scritto tutto per bene su una lavagnetta: caffè napoletano, gusto cioccolatoso e intenso, 1 euro.

Un salto alla Bolognina, nella primissima via Ferrarese, al Barnaut: anche qui si paga con una sola moneta. Poca strada da qui per arrivare al DLF (dopo lavoro ferroviario), pure da loro non si supera l'uro di spesa.

Torniamo in centro, in zona via Azzo Gardino: al Centro Costa, dove il caffè lo si può bere nella grande sala interna e nel giardino, il prezzo è 1 euro. In via San Vitale segnalo la Taberna Re Vallot di Max Balanzone.

E un caffè non è solo un caffè, lo sappiamo bene. E' un quarto d'ora al caldo, l'accesso a un bagno quando bagni pubblici nei dintorni non ce n'è, anche un pizzico di socialità e conforto.