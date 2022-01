I migliori eventi del weekend: 8 appuntamenti per tutti i gusti Tanto teatro, spettacoli per bambini, musica ed eventi che hanno ancora un po' del sapore tipico delle Feste. Un bel fine settimana per chiudere in bellezza il periodo natalizio

Ultimo weekend legato alle festività e poi si disfa l'albero, mentre anche il presepe torna nella sua scatola. Ebbene sì, il Natale e il Capodanno sono volati e adesso di aspetta la primavera. Ma intanto godiamoci questo fine settimana bolognese approfittando di tutti gli appuntamenti che la città e i suoi dintorni ci offrono.

Ecco gli 8 eventi da non perdere:

(per chi vuole ridere)

Sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 sono ancora buoni per gustare lo spettacolo di Vito "La Felicità è un Pacco" in scena al Teatro Celebrazioni. Cosa ci aspetta? Icilio Simonazzi è il proprietario di un negozio di elettrodomestici in cui non entra più nessuno da quando è esplosa la moda dell'e-commerce, gli acquisti sul web. In un mondo in cui tutto si può ordinare con un click, Icilio è diventato utile come un paio di moffole da sci alle Maldive. La smania dell'ordine on line non ha solo messo in ginocchio la sua attività, ma gli ha anche creato problemi in famiglia: la moglie è stata investita da un rider e ha perso la memoria e la figlia vive scaricando serie tv e mangiando del cibo ordinato su Just Eat barricata in camera sua. Un giorno Icilio decide di reagire mettendo in atto la sua personale e folle "Resistenza" alla modernità. Dichiara, dunque, guerra ai colossi delle consegne a domicilio e si trasforma in un comicissimo e furibondo Don Chisciotte che sfida, con la lancia del politicamente scorretto, i mulini a vento dei nuovi bisogni che il web ha creato. Vito, oltre a interpretare il protagonista della pièce, porta in scena un'esilarante galleria di personaggi che hanno contratto la nuova e devastante malattia del secondo millennio, il click compulsivo: dall'ordinatore seriale di sushi al prete social, fino al fancazzista fashion victim da bar che si sposta solo sul monopattino elettrico.

2. Orchestra Senzaspine con "Ready Made Ensemble" al Conservatorio Martini

Sabato 8 gennaio alle 21.00 Orchestra Senzaspine presenta: "Ready Made Ensemble" (musiche di Johann Sebastian Bach). Il direttore Tommaso Ussardi e Paolo Grazia (oboe) vanno in scena con il Concerto Brandeburghese n. 3 in Sol Mag BWV 1048 (1718)

Oboe Concerto in Sol Min BWV 1056 (1738). Musiche di Johann Sebastian Bach, Nicola Sani, Steve Reich. Orchestra Senzaspine in collaborazione con il coro Ready Made Ensemble e con la collaborazione di Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, AngelicA | Centro di Ricerca Musicale. (Biglietti: intero 15 euro, ridotto 5 euro).

3. "La Regina Carciofona" fa tappa alla Montagnola

(per bambini e famiglie)

Domenica 9 gennaio al teatro in Montagnola arriva "La Regina Carciofona". Verdulonia è il rigoglioso regno governato dalla meravigliosa Regina Carciofona mentre Fruttisia ha come sovrano il buffo Re Limoncino. Per una sciocca discussione tra i due regni scoppia un’ inutile guerra a suon di frutta e verdura. Riusciranno l’intelligenza e la tolleranza a far tornare la pace e a insegnare al mondo i segreti di una sana alimentazione e del vivere felici? Il successo di questo racconto ha portato la compagnia Fantateatro a scrivere un audiolibro omonimo pubblicato nel 2012, e una canzone, Fritto misto con patate, contenuta nel CD Fantafavole. Ore 16.30. Ingresso gratuito con green pass fino ad esaurimento posti.