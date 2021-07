Serate dal lunedì al venerdì: i 5 eventi must per i 5 giorni della settimana

D'estate è sempre weekend? Un po' è così: fa caldo, Bologna profuma, sono tantissime le occasioni per godere di musica, cinema e spettacoli all'aria aperta: ecco qualche must do di questi giorni

Intanto lunedì si parte alla grande con il live di Max Pezzali (qui l'intervista) che ci riporta gioiosamente al clima frizzante degli anni '90. L'appuntameno è al Sequoie Music Park (alle Caserme Rosse): il suggerimento (secondo me non ce n'è affatto bisogno) è quello di ripassare i testi grandissimi pezzi come “Hanno ucciso l'Uomo Ragno”, “Con un deca”, “Sei un mito”. “Come mai” e “Nord Sud Ovest Est”.

E Bologna è una mappa su cui puntare un dito a caso e trovare qualcosa di interessante. Un martedì d'estate cosa mai ci potrà riservare? Lindy Tangel, ecco cosa stasera: è il nome dello spettacolo (gratuito con prenotazione obbligatoria a acbarrierezero@gmail.com) parte della rassegna di teatro musicale LegAmi. Lo spettacolo si svolge al Pallone (via del Pallone, 8). Qualche dettaglio sulla trama? Allora, intanto siamo negli Anni 20. Da qui in poi vediamo cosa succede in Europa e nel mondo attraverso la danza e il teatro. Si interfaccerà un'opera teatrale scritta da Karl Valentin nei primi anni 20 in Germania, alla quale affiancheremo il Lindy Hop, primo swing creato negli anni 20 nelle Americhe.

Mercoledì 21 luglio per scoprire cos'hanno in comune Lucio Battisti e Rino Gaetano si può fare un salto al Battiferro (E il cielo è sempre più blu!). Dalle nove infatti una serata dedicata alla scoperta di questi due artisti attraverso un ping pong fra mondi apparentemente lontani, seguendo il racconto dello storico del rock Lucio Mazzi. Rivivere un'epoca musicale, scoprendo chicche su alcune delle canzoni che più li hanno rappresentati, con video originali, storie, aneddoti e curiosità sulla vita e la musica di due giganti della musica d'autore italiana prima del concerto "La Notte di Lucio e Rino" di venerdì 30 luglio, sempre al Battiferro, con Lorenzo Minarini, Joe Marinelli e Tommaso Tam.

Giovedì: Dante. Una serata speciale in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante: Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni leggono il V Canto dell’Inferno e a seguire S.E. Card. M.M. Zuppi e il prof. Stefano Bonaga sono invitati a pronunciarsi sulla condanna di Dante a Paolo e Francesca. Al termine il pubblico potrà esprimersi sulla tesi preferita. Carino no? E c'è anche la cena a cura dello chef Iacobucci. Appuntamento a Villa Aldini, ingresso a offerta libera e prenotazione obbligatoria.

Ed eccoci a cavallo del fine settimana. Che fare venerdì sera? A me inciuriosisce davvero tanto il live di Ziliani a Villa Angeletti (è anche gratis). Chi è lui? Polistrumentista, autore e compositore. Nel 2014, scelto da Morgan insieme alla band trentina “The Wise”, partecipa all’8^ edizione di X Factor live qualificandosi per i bootcamp. Dal 2017 è il batterista e backing vocal del gruppo “Usual”, con cui ha all’attivo l’EP “Just Feel Alright”. La musica è anche il suo lavoro: dal 2016 è tecnico audio, fonico e tecnico backliner nei tour di Cosmo, Calibro 35, Carl Brave e Calcutta. Nel 2018 inizia il progetto da solista “ZILIANI” pubblicando il singolo “Bar Franca”, che in poco tempo raggiunge 150.000 ascolti su Spotify. Usciranno poi “Foro Boario”, “Piazza Vittoria” e “Sabbioni Disco Italia”. Apertura ore 18.00. Concerto ore 21.30