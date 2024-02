Il miglior ristorante orientale d’Italia? È a Bologna

QUI I PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bologna capitale del gusto? Certo. Ma a vincere, stavolta, non sono le lasagne, i tortellini o le tagliatelle. Nella lista di premi conferiti da Just Eat, a svettare è un ristorante cinese: si chiama Jiaozi Ravioleria Cinese, è in via San Felice ed è il ristorante di cucina orientale migliore d’Italia secondo gli utenti di Just Eat.

“Siamo entusiasti di annunciare l'arrivo della quarta edizione dei Just Eat Awards. Questo evento annuale celebra l'eccellenza culinaria dei nostri partner su Just Eat, e le ventidue categorie riconoscono l’incredibile qualità, la varietà e l'innovazione che caratterizzano il panorama gastronomico presente sulla nostra piattaforma. Ogni categoria riflette l'ampia diversità di cucine e preferenze dei nostri consumatori, dall’offerta tradizionale alla creatività contemporanea” dichiara Andrea Frascaroli, Country sales lead Italy di Just Eat Italia.

La Jiaozi Ravioleria non è però l’unico ristorante premiato. Nei migliori ristoranti per area geografica, il migliore del Nord Italia, tra le grandi città, è Cucineria, un ristorante principalmente dedicato al delivery che spazia dai classici primi emiliani a piatti decisamente più esotici. Anche Cucineria si trova in via San Felice.