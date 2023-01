Traffico, riaperta autostrada dopo l'incidente tra camion

E' stato riaperto il tratto autostradale sulla A1 Milano-Napoli, chiuso precedentemente tra Firenze Nord e Calenzano in direzione Bologna a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 279 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

Alle 8 il traffico transita su una corsia e si registrano 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Calenzano in direzione Bologna.

Come riferisce Autostrade, sul luogo dell'evento sono intervenuti, i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Al momento il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda tra Firenze Nord e Calenzano.

Per gli utenti che da Firenze sono diretti verso Bologna, proseguire sull’A11 Firenze Pisa Nord e uscire a Prato Est, percorrere la viabilità ordinaria rientrare in A1 a Calenzano.

Notizia in aggiornamento