Incidente in A14: scontro auto-camion, chilometri di coda

Poco dopo le ore 17:00, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord, è avvenuto un incidente all’altezza del km 12 (tra aeroporto e Lame) che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e registrano 7 km di coda tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord.