Incidente sulla Montanara, sette moto coinvolte: un ferito è grave

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nel pomeriggio di sabato 13 aprile sette motociclette sono rimaste coinvolte in un incidente su via Montanara sud, in zona Castel del Rio. Probabilmente i motociclisti viaggiavano insieme e ancora non sono state chiarite le cause dello scontro.

I motociclisti coinvolti, tutti uomini tra i 39 e i 73 anni di età, sono stati medicati dal personale del 118, giunto sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute due ambulanze e ben due elicotteri del 118. Il più grave è risultato l’uomo di 73 anni, trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna. Danni di minore entità per un 39enne e un 53enne, trasportati rispettivamente all’ospedale di Imola il primo e al Maggiore il secondo. Gli altri motociclisti coinvolti sono stati medicati sul posto, senza bisogno di essere portati in ospedale.